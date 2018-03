Syyte: Vaimo asetteli nukkuvan miehensä sopivaan asentoon, viilsi mattopuukolla kaulaan ja lukitsi kylpyhuoneeseen

Kotimaa

Syyte: Vaimo asetteli nukkuvan miehensä sopivaan asentoon, viilsi mattopuukolla kaulaan ja lukitsi kylpyhuonee

Syytteen mukaan nainen yritti murhata 43-vuotiaan aviomiehensä pariskunnan yhteisessä asunnossa.Nainen on myöntänyt menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla.Rikos tapahtui sunnuntain vastaisena aamuyönä helmikuun alussa. Nainen viilsi kylpyhuoneessa nukkumassa olleen puolisonsa kaulaan mattoveitsellä kaksi poikittaista syvää haavaa ja yhden pienemmän, pinnallisen haavan.Haavoista alkoi välittömästi vuotamaan runsaasti verta. Mies havahtui tilanteessa ja yritti vastustaa vaimonsa hyökkäystä.Nainen poistui kylpyhuoneesta, lukitsi oven ja jätti miehensä sisälle verta vuotavana. Mies oli vankina kylpyhuoneessa useita tunteja.Potentiaalisesti hengenvaarallisista viilloista huolimatta murha ei onnistunut. Miehen nukahdettua nainen poistui asunnosta. Myöhemmin mies onnistui soittamaan itselleen apua.Syyttäjä pitää tekoa vakaasti harkittuna sekä erityisen raakana ja julmana. Rikoksen törkeyttä korostavat sitkeä surmaamistarkoitus, menettelyn yllättävyys sekä teon kohdistuminen puolustuskyvyttömään puolisoon.– (Vastaaja) on suunnitellut tekotapaa jo ennen tekopäivää ja tekopäivänä useita tunteja tekoa edeltävästi punniten eri vaihtoehtoja (asianomistajan) tappamiseksi. Päätettyään viiltää (asianomistajan) kaulan auki (vastaaja) on odottanut (asianomistajan) nukahtamista, ja nukahtamisen jälkeen suorittanut viiltämisen, syyttäjä katsoo.– Tekotapa osoittaa erityistä raakuutta, koska (vastaaja) on asetellut (asianomistajan) viiltämiselle sopivaan asentoon sekä viiltänyt kolme haavaa varmistaakseen (asianomistajan) kuoleman. Menettely on ollut erityisen julmaa (vastaajan) estäessä (aviomiehen) poistumisen kylpyhuoneesta.IS:n tietojen mukaan pariskunta oli mennyt naimisiin viime vuonna. Naisella on kaksi lasta aiemmasta avioliitosta. Lapset on otettu huostaan.