Kotimaa

THL: Asunnottomuus jopa viisinkertaistaa miesten kuolemanriskin

THL: Asunnottomuus jopa viisinkertaistaa miesten kuolemanriskin 23.3. 10:43

Asunnottomien riski kuolla tauteihin on yli kolminkertainen vertailuryhmään nähden.

Ensisuojassa yöpyvillä asunnottomilla miehillä on yli viisinkertainen kuolemanriski muuhun väestöön verrattuna, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatutkimuksesta.



Tutkimuksessa kartoitettiin kaikkien vuoden 2004 aikana Herttoniemen asuntolassa yöpyneiden miesten tilanne vuoden 2014 lopussa. Vertailuryhmä koostui samanikäisistä helsinkiläisistä miehistä. Asunnottomia oli reilut 500 ja vertailuryhmään kuuluvia reilut 900.



Asunnottomien riski kuolla tauteihin on yli kolminkertainen vertailuryhmään nähden. Muihin syihin, kuten myrkytyksiin, tapaturmiin, itsemurhiin ja väkivaltaan kuolemisen riski on yli kymmenkertainen.



Seurannan aikana yli puolet alkutilanteessa asunnottomana olleista kuoli, ja seurannan lopussa heistä vain kuusi prosenttia asui itsenäisesti.