Kotimaa

EU-tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret eivät ole yksin – tutkija pelkää, että tilanne on oikeasti huonompi

On myytti, että suomalaislapsilla olisi vaikeuksia puhua vanhempiensa kanssa. Ehkä hyvä tulos johtuu siitä.

Onko kysymys kulttuurien erosta?

Suomessa olet outo ja erilainen, jos WhatsApp ei koko ajan piippaa.

Yksinäisyyttä erityisesti nuoruudessa ja vanhuudessa