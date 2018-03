Kotimaa

Kaksi pientä lastaan murhannut perheenisä pääsee vapauteen

Kammottavat teot tapahtuivat Kiteellä 29.3.2004. Oikeuden mukaan mies teki teot vakaasti harkiten.Tapahtuman juuret liittyvät siihen, kun avoliitossa ollut pariskunta erosi keväällä 2003, ja nainen oli muuttanut lasten kanssa uuteen asuntoon Kiteen keskustaan. Pariskunta oli käynyt kuitenkin perheterapiassa. Jo siinä vaiheessa mies uhkasi avoimesti muun muassa psykologille tappavansa lapset.Psykologi piti puheita kiristyksenä. Hän ja muut hoitoalan ammattilaiset eivät pitäneet tarpeellisena kertoa tilanteesta poliisille, koska he olivat vaitiolovelvollisia.Mies halusi perheensä takaisin. Tilannetta kiristi se, että nainen oli eron jälkeen ruvennut seurustelemaan toisen miehen kanssa.– Mie olin valtavan paineen alla, ja mie en saanu sitä millään purettuu. Se johti tähän, mies sanoi poliisikuulusteluissa.Mies päätti siis toteuttaa uhkauksensa. Hän ajoi varhain aamulla ex-puolisonsa luokse tuodakseen muun muassa lapsen syöttötuolin. Tätä ennen hän oli kotonaan lyhentänyt pienoiskiväärin piippua ja perää.Kun nainen oli auton luona, mies meni ase kätkettynä sisälle ja ampui asunnossa nukkumassa olleet 3-vuotiaan poikansa ja 5-vuotiaan tyttärensä. Oikeuden mielestä teot olivat murhia ja mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Mies oli teot tehdessään 42-vuotias.Helsingin hovioikeus päätti tänään perjantaina, että mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen tämän vuoden lokakuun ensimmäisenä päivänä.Oikeuden mielestä vapauttamista puolsi hänen käyttäytymisensä vankilassa, osallistuminen vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan sekä se, että miehen asuminen ja toimeentulo on jo järjestetty, kun hän pääsee vapaalle.– Hakijalla ei ollut päihdeongelmaa eikä yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kaikki rangaistusajan suunnitelman tavoitteet olivat edenneet tai toteutuneet osittain. Hakijan riski syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen oli arvioitu oikeuspsykiatrisessa kokonaisarvioinnissa matalaksi ja joissakin tilanteissa keskitasoiseksi, Helsingin hovioikeus kirjoittaa.Sen mielestä vapauttamista vastaan puhui ainoastaan hänen rangaistukseen johtanut tekonsa. Oikeuden mielestä sille ei voitu antaa kuitenkaan ratkaisevaa painoarvoa vapauttamisharkinnassa.– Kaikkia vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoi, että vanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen ja määräsi vapauttamispäiväksi 1.10.2018, jolloin vankilassa oloaikaa tulee kertyneeksi noin 14 vuotta 6 kuukautta, Helsingin hovioikeus kirjoittaa.Mies on nykyään 56-vuotias.