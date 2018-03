Kotimaa

Judit Keresztes löysi Suomesta jotain ”maagista” – nyt hän asuu Suomessa ja menee usein itkien nukkumaan

Suomi vaikutti pitkine pimeine talvineen maagiselta maailmalta. Noin 14–15-vuotiaana päätin, että muutan joskus Suomeen.









Tiedän, että moni on samassa tilanteessa. Ajattelen, että jos kerron oman tarinani, siitä voi olla jollekulle edes pieni apu.