Kotimaa

Pariskunta elosteli katalalla roskis­konstilla – tilasi 1 000 eurolla seksileluja väärillä tiedoilla

Kymmeniä tuhansia euroja petoksilla saanut pariskunta tuomittiin noin 140 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaati kummallekin ehdottomia tuomiota.31-vuotias nainen sai kahden vuoden ehdollisen tuomion ja häntä kolme vuotta vanhempi mies kahdeksan kuukauden ehdollisen tuomion. Osa petoksista oli törkeitä ja osa jäi petoksen yritykseksi. Pariskunta syyllistyi tekoihin vuosina 2016 ja 2017.Kaksikko vietti makeaa elämää asumalla hostelleissa, koska heillä ei ollut pysyvää asuntoa.Leveä elämä oli mahdollista, sillä he onnistuivat väärillä henkilötiedoilla hankkimaan yrityksistä kännyköitä, tietokoneita, vaatteita ja elintarvikkeita.Heillä ei ollut pienintäkään tarkoitusta maksaa hankintoja. Tavara muutettiin rahaksi myymällä eteenpäin. Huutokauppasivuilla tarjottuja tavaroita ei toimitettu tilaajille, mutta rahat otettiin vastaan.Moni petos onnistui, sillä kaksikko pystyi pääsemään tiliasiakkaiksi väärillä tiedoilla ja hankkimaan yhdellä kertaa jopa lähes 15 000 euron edestä kännyköitä ja tietokoneita.Monet petokset jäivät kuitenkin yrityksiksi, kun tavarantoimittajat ottivat selvää vastaanottajasta eikä laitteita lähetetty.Kaksikko hankkiutui luotettavien yritysten nimissä yritysasiakkaiksi. Pariskunta onnistui pääsemään mm. Fazer Makeiset Oy:n asiakkaaksi ja tilasi väärillä tiedoilla lähes 2 000 euron edestä makeisia.Villeroy & Boch Gustavsberg Ab:n nimissä tilatut noin 11 000 euron tavarat eivät tulleet perille, sillä teko jäi törkeän petoksen yritykseksi.Monet petokset kaksikko toteutti yksityishenkilöiden tiedoilla, joita he löysivät roskakoreista. Sieltä paljastuivat tarvittavat sosiaalitunnukset ja tilitiedot.Henkilötietoja he saivat myös yhdestä asunnosta, jota olivat käyneet katsomassa vuokra-asunnokseen. Tiedot osoittautuivat arvokkaiksi ja niillä hankittiin laittomasti tavaraa.Pariskunta yritti löytää pysyvää vuokra-asuntoa kalliina pitämän hostellin sijaan.Nainen onnistui saamaan käsiinsä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maksusitoumusasiakirjoja, joilla järjestyi vuokra-asunto. Vuokrasuhde katkesi, kun isäntä totesi tulleensa huijatuksi.Nainen käytti parikymmentä kertaa väärennettyjä maksusitoumuksia ja onnistui hankkimaan noin 5 000 euron tavarat kuntayhtymän piikkiin.Pariskunnan tekemien petosten lista on pitkä. Heidät vaatetti H&M, ruokki Kotipizza, puhelimet järjestyivät Teliasonerasta, kuvauskopteri Kärkkäiseltä, lastentarvikkeita lelukaupoista. Seksileluja tuli useammasta liikkeestä noin tuhannen euron edestä.Petosten kokonaissumma nousi noin 55 000–60 000 euroon, jonka summan tuomitut joutuvat maksamaan yrityksille ja huijatuksi tulleille henkilöille.Kaksikko joutuu maksamaan rikoksella saadun noin 14 000 euron hyödyn valtiolle.Käräjäoikeus antoi juttukokonaisuudessa ratkaisunsa viime viikon torstaina.