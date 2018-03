Kotimaa

Kirsi Kunnas sai Eino Leinon palkinnon

Eino Leinon seuran raati toteaa, että Kunnas on kasvattanut kirjoillaan Suomeen uusia lukijapolvia yli kuuden vuosikymmenen ajan.Kunnaksen runot puhuttelevat lasten lisäksi aikuisia. Lasten- ja nuortenkirjoillaan Kunnas puolestaan on luonut uskoa onnelliseen tulevaisuuteen.Palkitsijat kiittävät Kunnaksen merkittävää roolia sodan ryvettämän kielen uudistajana. Vahva kielen taju näkyy myös hänen lukuisissa suomennoksissaan.Kunnas nousi runoutemme uudistajaksi ja suunnannäyttäjäksi jo esikoisteoksellaan Villiomenapuu, ja Tiitiäisen satupuu nosti vapaalla riimittelyllään kotimaisen lastenrunouden uudelle tasolle.Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto on 5 200 euroa.