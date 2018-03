”On vain yksinoloa neljän seinän sisällä, töissä käymistä ja tuskaa...” – yksin jääneet aikuiset paljastivat, mitä arki oikeasti on

Kotimaa

”On vain yksinoloa neljän seinän sisällä, töissä käymistä ja tuskaa...” – yksin jääneet aikuiset paljastivat,

Todellista yksinäisyyttä on se, ettei kukaan koskaan – ja tarkoitan koskaan – pidä yhteyttä, ei kysyäkseen kuinka voi tai edes kertoakseen omia asioitaan.

Ilta-Sanomat kokosi Junttilan kirjasta aikuisten kertomuksia yksinäisyydestä:

Se, mitä jälkeen jää, on vain yksinoloa neljän seinän sisällä, töissä käymistä ja tuskaa, epävarmuutta siitä, että on jotenkin itse syyllinen yksin jäämiseensä, vaikka tietää, ettei asia niin ole.

Jatkuva kännääminen, riitely, tappelu, paskanpuhuminen, hakkaaminen, turhat lupaukset ja pettymykset värittivät lapsuuttani.

Tarpeeksi kauan yksin olleen päässä alkavat pyöriä neuroottiset itsesyytökset jopa vuosien takaisista sosiaalisista mokaamisista, yleensä ihan pikkujutuista.