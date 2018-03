Poliisi tutki suhteita sotavankien kanssa 1944 –”Fanni oli maininnut, että hänen tekisi mielensä sukupuoliyhteyden harjoittamiseen”

Kotimaa

Poliisi tutki suhteita sotavankien kanssa 1944 –”Fanni oli maininnut, että hänen tekisi mielensä sukupuoliyhte





”Onhan sinulla iso lihava mies, harjoita sen kanssa”

Vangeille noin 200–300 jälkeläistä





Uusi mies tunnusti usein lapsen