Jyrki Lehtolan kolumni: Urheat pikku naiset, bravo!

Sitä paitsi tämän taiteentekemiseen kuuluvan miesmyytin julkisuuteen tuominen on vähän… kiusallista teiltä hei naiset.

Julkinen keskustelu ja joukkoliikkeet ovat sellaisia, että Juha Sipilä voisi nyt julkaista raportin työttömille tarkoitetuista leireistä ja reaktio olisi: Aku Louhimies, Louhimiehen Aku!omakuvan kannalta kannattaisi Facebookin sijasta lopettaa koko internet. Sen harmillinen puoli on se, että se saa meidät tutustumaan siihen, jota luulimme hyveelliseksi, puhtoiseksi kansaksi, ja nyt se kansa kirjoittaa julkisuuteen, että eihän näihin iän rumentamiin naisnäyttelijöihin halua kukaan enää koskea, ja siksi ne katkerina huorina kiusaa Suomen parasta ohjaajaa Aku Hirvimiestä.Joku on noidenkin suomalaisten puoliso, kollega ja alainen, mutta sitä ei kukaan kuuntele, koska ei meitä Helsingissä nyt vain voi kiinnostaa kainuulaissiivoojan paska kohtalo, muuttaisi Helsinkiin ja siirtyisi kulttuurialalle, niin palataan asiaan, koska ei tämä ole rakenteellinen, vaan miesohjaajiin liittyvä ongelma.Nyt kun naiset avautuvat kohtelustaan, herkät taiteilijamiehet ovat olleet aika hiljaa. Tekniikan työntekijät näkivät mitä Louhimiehen kuvauksissa tapahtui, mutta näyttelijät eivät nähneet mitään, yllätyksenä tuli, Aku on intensiivinen äijä, intensiivinen, toki olisin puuttunut tähän, jos olisin nähnyt, mut en nähnyt, kun kelailin vain itseäni, en tajua, miten ikäviä asioita pääsi tapahtumaan, vaikka seisoin hiljaa vieressä.Sitä paitsi tämän taiteentekemiseen kuuluvan miesmyytin julkisuuteen tuominen on vähän… kiusallista teiltä hei naiset. Kauko Röyhkäkin kysyi ”oliko aivan pakko tuoda asia julkisuuteen ja koko kansan retosteltavaksi?”, mainio veijari tuo Kauko, ongelmat kuuluu ratkoa hiljaa suljettujen ovien sisällä niin kuin aikoinaan, kun Kauko Röyhkä kavereineen kukisti oululaisyksiössä apartheidin.urheat pikku naiset, bravo, bravo!#Metoo on tuonut esiin uudenlaisen naisten infantilisoinnin, eikä se tarkoita vain sitä, että kylläpä nyt jännittää, miten kampanja näkyy Jussi-gaalan naisnäyttelijöiden asuvalinnoissa.Kaikki #Metoo-kampanjassa viestii, että sori vain muijat, teillä on vielä matkaa ihmisiksi. Naiset saavat olla rakenteellisen väkivallan, laittomuuksien ja epäinhimillisen kohtelun uhreina, ja kun ne avaavat suunsa, nuo ihanat naislapset, niitä taputetaan päähän, upealla tavalla oot lapsi rohkea, voisitko näyttää valokuvassa samanaikaisesti ahdistuneelta ja seksikkäältä, ja huomio kiinnittyy väärään asiaan viimeistään niissä miesohjaajien päivityksissä, joissa kerrotaan, kuinka tuskissani oon tässä viime päivinä miettinyt omaa käytöstäni, asiallista se on ollut, mutta varmasti on parantamisen varaa, kiitos rohkeat lapsitytöt, että saitte mut ajattelemaan taas uudella tavalla itseäni.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.