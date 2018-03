Kotimaa

Joka kymmenes päiväkoti-ikäinen lapsi on täysin ilman kavereita

Liian moni oli sitä mieltä, että olisi parempi, jos olisi kuollut.

Vanhempien ujous, arkuus ja vetäytyminen periytyvät

Jos äiti on työtön yksinhuoltajaäiti, eikä lapsi mene päiväkotiin, lapsella ei ole kauheasti mahdollisuuksia harjoitella sosiaalisia taitoja.

Jo se, että uskallamme katsoa vastaantulijoita silmiin, vaikuttaa aivojen dopamiinitoimintaan.