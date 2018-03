”Tuntuu kuin välillä haluaisin kuolla” – yksinäisyydessä riutuvat lapset ja nuoret avautuivat pahimmista kokemuksistaan

Kotimaa

”Tuntuu kuin välillä haluaisin kuolla” – yksinäisyydessä riutuvat lapset ja nuoret avautuivat pahimmista kokem





Ilta-Sanomat kokosi Junttilan kirjasta Kavereita nolla lasten kertomuksia yksinäisyydestä:

Kukaan ihminen ei rakasta mua tai muutenkaan pidä tärkeänä ihmisenä.

Mulla on vaan niin helvetin paha olla tässä yksinäisyydessäni, että mä en enää kauaa jaksa.





Yleensä istuin ikkunan ääressä ja katselin ulos, jospa näkisin kaverini ulkona leikkimässä, kävelemässä, ihan mitä vaan.





Useimmiten kun kiertelin yksin ulkona, yritin etsiä kaikkea kaunista. Kiviä, kukkia, katsoin jopa ihmisten silmiä, koska minusta ne olivat kiehtovia.