Poliitikot heräsivät yksinäisten hätään – näin he tarttuisivat ongelmaan





Antti Kaikkonen (kesk): Kehu kaveri päivässä ja pyydä vaikka kahville

Kalle Jokinen (kok): Tartu puhelimeen, ja tee joku yksinäinen onnelliseksi

Sampo Terho (sin): Jokaisen pitää nähdä yksinäisyys ja olla aloitteellinen

Antti Rinne: Yksinäisyydestä puhuttava enemmän

Touko Aalto: Ikäihmisiä pitää kuulla

Leena Meri: Jokainen voi katsoa peliin

Li Andersson: Empatiaa ei voi luoda politiikalla

Anna-Maja Henriksson: Mikään ei korvaa henkilökohtaista ystävyyttä

Sari Essayah: Lähimmäisyys jokaisen tehtävä

