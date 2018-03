Tunnetut suomalaiset kertovat, millaista on olla koulukiusaamisen uhri: ”Otin asekaapista haulikon ja laitoin piipun suuhuni”

Kotimaa

Tunnetut suomalaiset kertovat, millaista on olla koulukiusaamisen uhri: ”Otin asekaapista haulikon ja laitoin

Kiusaamistilanteiden





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kare on

Kare halusi

Vähän vanhempana syyllistyin varmaan itsekin jonkinlaiseen koviksen esittämiseen.





”Välillä koulu oli yhtä helvettiä”

Työministeri





”Otin asekaapista haulikon, latasin sen ja laitoin piipun suuhuni”

Näyttelijä





”Sain lapun, joka julisti, että me vihataan sua”