”Eräs kirjoitti, että naisen rinnat eivät enää kuulu hänelle” – asiantuntija kertoo, miksi seksi yleensä loppuu parisuhteessa

”Eräs kirjoitti, että naisen rinnat eivät enää kuulu hänelle” – asiantuntija kertoo, miksi seksi yleensä loppu

Luin asiaan liittyviä miesten tarinoita. Yksi kirjoitti, että hänestä tuntuu, että naisen rinnat eivät enää kuulu hänelle vaan vauvalle.

Naisten mukaan seksi päättyy silloin, kun miehelle tulee erektio-ongelmia. Miestä erektio-ongelmat taas hävettävät niin paljon, ettei hän kehtaa yrittääkään.

Surun ja vihan tunteita

Kun suhde on jatkunut yli 20 vuotta...

Osa iäkkäämmistä naisista voi kokea, että ei se ole tässä iässä enää sopivaakaan mokoma.

Naisen halu loppuu useammin