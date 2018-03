Kotimaa

Talvivaara-pomoille vaaditaan ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta – hovi antaa tuomion tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytetyt kiistävät ja peräävät viranomaisten vastuuta

Korvausneuvottelut kaatuivat, kun maksajaa ei löytynyt