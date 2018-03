Kotimaa

Ylioppilaskoe on vienyt Iidan, 18, jo kaksi kertaa sairaalaan – lautakunta ei suostu erikoisjärjestelyihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Migreenit alkoivat jo esikoulussa

"Sairauksia on paljon muitakin kuin migreeni"

Savonlinnan taidelukion abiturientti, 18, oli määrä osallistua keskiviikkona ylioppilaskirjoitusten historian kokeeseen. Kokeeseen hän ei kuitenkaan mennyt. Voimat eivät riittäneet, eikä hän ei halunnut joutua kokeen jälkeen jälleen sairaalaan.– Itkin äidille puhelimessa jo koetta edeltävänä iltana, etten haluaisi mennä kokeeseen ollenkaan. Pelkäsin saavani jälleen kohtauksen ja joutuvani sairaalaan, Hämäläinen kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomille.Iida Hämäläinen sairastaa migreeniä. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset voivat laukaista migreeniin taipuvaisille henkilöille voimakkaan sairauskohtauksen. Pahimmillaan se lamauttaa potilaan täysin.Hämäläiselle on käynyt näin jo kahdesti. Niillä molemmilla kerroilla, joilla hän on osallistunut sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Viime syksynä historian kokeeseen ja viime viikolla uskonnon kokeeseen. Molemmista kokeista hän on joutunut suoraan sairaalaan.– Näissä Iidan sairaalareissuissa suututtaa se, että ne ovat täysin turhia resurssien haaskausta. Ne voitaisiin ennaltaehkäistä erityisjärjestelyin ylioppilaskirjoituksissa, Iidan äitisanoo.Iidalle on haettu erivapautta suorittaa ylioppilaskokeet paperilla. Lukion, sen opettajien ja kahden neurologin myönteisistä lausunnoista huolimatta ylioppilastutkintolautakunta ei ole antanut lupaa paperikokeeseen.Uskonnon kokeen Hämäläinen sai suorittaa omassa rauhallisessa tilassa ja hänellä oli avustaja. Tehtäviä hän kuitenkin joutui katsomaan tietokoneen näytöltä ja se riitti.– Olin ehkä saanut tehdyksi kaksi tehtävää, kun kohtaus alkoi. Otin lääkkeen ja jatkoin, ja avustaja kirjoitti vastaukseni koneelle. Kokeen jälkeen oli pakko päästä sairaalaan.Ensimmäisen kerran Hämäläinen sai migreenioireita jo esikoulussa, mutta sen jälkeen ne laantuivat. Oireilu alkoi uudelleen lukiossa syksyllä 2015.Kouluaan Hämäläinen kiittää ongelman ymmärtämisestä. Hän opiskelee Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan oopperaluokalla.– Aina jos koulussa on tullut migreenin kanssa ongelmia, ne on hyväksytty ja niihin on löytynyt ratkaisu. Yhtään koetta en ole joutunut lukioaikanani tekemään sähköisesti. Ensimmäisellä luokalla yritin, mutta kun tuli oireita, tehtävät vaihdettiin heti paperille. Uskonnon ylioppilaskokeeseen valmistauduin nyt avustajan kanssa tekemällä kaksi sähköistä koetta.Valkolakin Iida uskoo saavansa syksyllä, mikäli pakollinen englannin koe menee silloin läpi. Hän toivoo saavansa siihen mennessä erivapauden tehdä sen paperilla. Myös tämän kevään äidinkielen ja uskonnon kokeiden tulokset ovat auki, ja lakki on vielä niistä kiinni.Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä evätä Iidalta oikeus paperiseen ylioppilaskokeeseen Hämäläiset ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeuteen. Mikäli valitus ei siellä menesty, seuraava etappi on korkein hallinto-oikeus.– Ellei sekään riitä, olemme valmiit viemään asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen saakka, Sanna Hämäläinen sanoo.Hämäläiset ymmärtävät, että valitukset ovat pitkä tie ja ne tuskin ennättävät auttaa Iidaa.– Mutta ehkä ne auttavat muita hänen jälkeensä. Ei Iida ole ongelmissaan yksin. Heitä on paljon muitakin, Sanna Hämäläinen sanoo.Savonlinnan taidelukion rehtoriaikoo kannella Iida Hämäläisen tapauksesta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hänen mielestään migreeniä sairastavan oppilaan oikeusturva ei toteudu, ellei hän saa erivapautta tehdä ylioppilaskoetta paperilla.Keskiviikkona asialle heräsi myös kansanedustaja(vihr.). Hän on tehnyt opetusministerivastattavaksi kirjallisen kysymyksen migreenistä, epilepsiasta tai sähköallergiasta kärsivien abiturienttien mahdollisuudesta saada digitaalisen ylioppilaskokeen koko aineisto paperilla.Myös Suomen Migreeniyhdistys vetoaa asiassa ylioppilastutkintolautakuntaan. Yhdistyksen mielestä digitaalinen ylioppilaskoe ei sovi kaikille migreeniä sairastaville edes erityisjärjestelyin.Iida Hämäläisen tapauksesta kertoi ensimmäisenä Itä-Savo.Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeriei voi ottaa julkisesti kantaa yksittäisen opiskelijan tilanteeseen millään tavalla.Hänen mukaansa erivapautta hakevien opiskelijoiden tilanteet vaihtelevat paljon. Kaikkiin niihin pyritään kuitenkin hakemaan ratkaisuja yhteistyössä lukioiden kanssa, millaiset erityisjärjestelyt kulloisessakin tapauksessa ovat tarpeen. Sairauksia on paljon muitakin kuin migreeni, joiden perusteella erivapauksia haetaan.Varoen ottamasta kantaa Iida Hämäläisen tapaukseen Tähkä toteaa, että migreenitilanteessa voi tulla kysymykseen esimerkiksi tietokoneen näyttöjen päälle asetettavat kalvot, lisäaika ja vaikeimmissa tapauksissa avustajien käyttäminen.Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Tähkän mukaan valitukset eivät ole kuitenkaan kovin yleisiä.– Usein tilanteet ovat ratkenneet sillä, että koulut ovat yhdessä oppilaiden kanssa yhdessä kehittäneet kokeiden suorittamiseen uudenlaisia ratkaisuja ja hakeneet lautakunnalta uuden erivapauspäätöksen.