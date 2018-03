Kotimaa

Epäily: Kaupungin työntekijät veivät 875 000 euroa parkkimittareista – potkut tuli

Turun kaupungin työntekijöiden epäillään varastaneen pysäköintimittareista vuosien varrella yli 875 000 euroa.

Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikkö sai tapauksen esitutkinnan valmiiksi äskettäin ja jätti tapauksen syyteharkintaan. Nyt odotetaan oikeudenkäyntiä.

Myös Turun kaupunki teki asiassa sisäisen tarkastuksen.

Rahan katoamista ei huomattu vuosikausiin