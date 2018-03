Kuoliaaksi isketyn naisen vierestä löytyi Lacosten laukku – Turun puukottajan ruskea ruutuvihko kätki kylmäävän todisteen

Kotimaa

Kuoliaaksi isketyn naisen vierestä löytyi Lacosten laukku – Turun puukottajan ruskea ruutuvihko kätki kylmäävä

Katso jutun alusta video Bouananen manifestista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kopioitu imaamin videosaarnasta





Olivatko Turun puukotukset terroritekoja vai eivät? Sitä pohditaan videolla alla.

”Jihadistisen ideologian kyllästämä”