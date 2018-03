Kotimaa

16-vuotias joutui raa’an henkirikoksen uhriksi Keravalla – syyte: mies kaatoi lattialle, kuristi ja raiskasi

Miehelle vaaditaan rangaistusta murhasta, törkeästä raiskauksesta ja hautarauhan rikkomisesta. Epäillyt teot tapahtuivat Keravalla itsenäisyyspäivän aattona 2017.Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Asianomistajina olevan uhrin läheiset taas vaativat vahingonkorvauksia yhteensä 52 570,17 euroa korkoineen.Oikeus käsitteli tapausta suljetuin ovin uhrin omaisten pyynnöstä. Oikeudenkäyntiaineisto on määrätty salassa pidettäväksi 25 vuoden ajaksi.Käräjäoikeus kertoo tiedotteessaan, että miehen epäillään tappaneen 16-vuotiaan tytön siten, että on kaadettuaan hänet lattialle kuristanut tätä 10–30 minuuttia tytön yrittäessä puolustautua potkimalla ja käsillä huitomalla. Tämän jälkeen mies löi tyttöä hedelmäveitsellä neljä kertaa kaulan alueelle.Välitön kuolemansyy oli kuitenkin kuristaminen, oikeus kertoo.Menettely aiheutti syytteen mukaan tytölle voimakasta ahdistusta, kuolemanpelkoa ja tuskaa, mistä syystä teko on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Teko kesti syytteen mukaan pitkän aikaa ja siitä kuvastui vakaa surmaamispyrkimys.– Asianomistaja on kuollessaan ollut alle 18-vuotias lapsi, jolla ei ole ollut mahdollisuuksia puolustautua itseään voimakkaampaa (miehen nimi) vastaan. Tällä ja edellä mainituilla perusteilla tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, oikeuden tiedotteessa kerrotaan.Miestä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Epäilyn mukaan mies pakotti tytön sukupuoliyhteyteen väkivaltaa käyttämällä, koko ajan kuristamalla.Hautarauhan rikkomisen osalta oikeus toteaa, että surmattuaan tytön mies toi hänen lähes alastoman ruumiinsa yleiselle paikalle ja jätti sen näkyviin kaupungin keskustan alueella sijaitsevan kerrostalon piha-alueelle.Oikeudessa mies myönsi muut syytekohdat oikeiksi, mutta katsoi murhan sijasta tekonsa täyttävän ainoastaan tapon tunnusmerkistön.Tuusulan käräjäoikeus antaa tuomionsa ensi kuun alussa. Täksi aikaa se määräsi miehen pysyvän vangittuna.