Supon päällikkö: Suomi ei pysty itse edes havainnoimaan ulko­valtojen kyber­hyökkäyksiä

toiminnasta jo puolet on terrorismintorjuntaa. Supon mukaan terrorismin uhka ei ole laskenut, ja viime vuonna Suomessa, Turussa, tehtiin ensimmäinen radikaali-islamistinen terrori-isku.

Tarvitseeko kansalaisten olla huolissaan uusista iskuista, Supon päällikkö Antti Pelttari?

– Avoimessa yhteiskunnassa kaikkien iskujen estäminen on mahdotonta. Kaikki viranomaiset tekevät kaikkensa, että kaikki iskut pystytään estämään. Tässä on paljon kehitystä tapahtunut ja tapahtuu tiedustelulainsäädännön ja resurssien myötä. Tekemistä kyllä riittää.

Supolla on seurannassa Suomessa 370 kohdehenkilöä, joista neljäsosalla on taustaa terroristijärjestöstä tai terroristikoulutusta. Ovatko he vaarallisin ryhmä?

– Jos heillä on kykyä ja taito tehdä terroriteko, siinä mielessä ovat kyllä, Pelttari totesi. Supo kertoi myös rajojen ulkopuolelta tulevista kyberhyökkäyksistä, jotka ovat arkipäivää Suomessa. Supoa ei kiinnosta normaali kyberrikollisuus, vaan valtiolliset toimijat. Suomella, ja Supolla, ei ole kuitenkaan vielä tiedusteluvaltuuksia verkossa.

Miten Supo pääsee käsiksi valtiollisiin toimijoihin?

– Olemme muilta mailta saatavan tiedustelutiedon varassa. Suomalaisilla viranomaisilla ei ole omaa kykyä havainnoida näitä. Meillä suomalaisilla ei ole pääsyä tietoverkkoon, kykyä itse havainnoida tai parempaa kykyä torjua näitä, Pelttari kertoi.

Eli jos joku vieras valtio tekee kyberhyökkäyksiä Suomeen, Suomi on muiden maiden tiedustelupalvelujen hyväntahtoisuuden varassa?

– Siinä mielessä on. Jos Suomesta lähtee tietoverkkokaapeleita eri suuntiin, jokaisen valtion päässä olevalla valtion viranomaisilla on pääsy siihen tietoverkkoon. Mutta täällä Suomen päässä viranomaisilla ei ole pääsyä verkkoon. Sitä pidän huonona tilanteena, Pelttari sanoi. Supon perinteisintä toimintaa on ollut vieraiden valtioiden vakoilun estäminen ja tarkkailu Suomessa. Supon mukaan vakoilu ei ole koskaan poistunut ja se on Suomessa kohtuullisen aktiivista. Viime vuonna Supo kertoi esimerkein, kuinka vieraat valtiot yrittävät värvätä agenteikseen nousevia suomalaisia kykyjä. Kykyjä yritetään värvätä niin politikkojen lähipiiristä, diplomaattipiireistä kuin tutkijamaailmasta.

Kuinka paljon näitä suomalaisten värväysyrityksiä on vuosittain?

– Sitä emme voi avata konkreettisemmin. Näitä tapahtuu kyllä jatkuvasti, Pelttari vastasi.

Sanoitte, että Venäjä on aktiivisin vakoilija Suomessa, ja myös muut suurvallat ovat aktiivisia?

– Suomi kiinnostaa Venäjää tiedustelun kannalta, ja myös muita suurvaltoja. Se johtuu varmaan meidän geopoliittisesta asemasta ja maailmanpolitiikan tilanteesta.

Kiina myös mainittiin. Onko Venäjä kiinnostunut ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Kiina korkeasta teknologiasta?

– Jos katsotaan kansainvälisesti, Kiina on noussut tässä aika vahvasti esiin. Kaikkia suurvaltoja kiinnostaa kaikki asiat. Näin puhdasta jakoa ei voi tehdä, Pelttari vastasi.