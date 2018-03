Kotimaa

Yksinäisyys voi aiheuttaa kroonisen stressitilan – professorit avaavat karuja terveysvaikutuksia

Yksinäisyys voi aiheuttaa elimistössä kroonisen stressitilan, mikä pitää yllä matala-asteista tulehdusta. Samanlaisia mekanismeja on osin myös syövän taustalla.

Jää lääkäriltä helposti huomaamatta

Yksinäisyyden ja terveyden välistä yhteyttä tutkitaan maailmalla paljon.