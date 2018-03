Kotimaa

Kommentti: Suomi siirtyy ensi viikonloppuna kesäaikaan ja tästä syystä se on erittäin hyvä asia

Harva nousee enää aamunavettaan, mutta valoisista illoista on iloa huomattavasti useammille.

Kesäajasta luopuminen johtaisi siihen, että suomalainen menettäisi vuosittain jopa satoja tunteja valoisaa aikaa.

