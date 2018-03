16-vuotias tyttö löytyi itsenäisyyspäivänä kuolleena kerrostalon pihalta Keravalla – aikuista miestä syytetään murhasta

Kotimaa

16-vuotias tyttö löytyi itsenäisyyspäivänä kuolleena kerrostalon pihalta Keravalla – aikuista miestä syytetään

Videolla näkyy kynttilämeri, joka valaisi uhrin muistopaikkaa. Video on kuvattu 7.12.2017.

Ennen oikeuskäsittelyn alkua Järvenpäässä sijaitsevan Tuusulan käräjäoikeuden salin ulkopuolella odotti runsaslukuinen joukko toimittajia ja valokuvaajia. Epäilty, yli 30-vuotias mies odotti kahden poliisin vartioimana. Hän astui saliin peittelemättä kasvojaan.Istunnon alussa tuomari linjasi, että asia käsitellään yleisön läsnä olematta. Lisäksi hän määräsi, että tapaukseen liittyvät asiakirjat salataan.Koska asiassa on kyse törkeästä seksuaalirikoksesta ja henkirikoksesta, oikeus on päättänyt käsitellä asian yleisön läsnä olematta, tuomari totesi.Syytteen mukaan epäilty mies ja 16-vuotias tyttö viettivät itsenäisyyspäivän aattoa miehen asunnolla Keravan keskustassa. Illanviettoon kuului muun muassa alkoholin nauttimista. Kaksikko ”tunsi” toisensa entuudestaan ainakin jollain tapaa.Jossain kohtaa tilanne riistäytyi kuitenkin käsistä. Epäilysten mukaan mies olisi halunnut olla tytön kanssa intiimisti yhdessä, mitä tyttö vastusteli.Epäilysten mukaan mies raiskasi tytön törkeällä tavalla ja murhasi hänet epäillyn raiskauksen päätteeksi. Sen jälkeen epäilty kuljetti ruumiin kerrostaloasunnon piha-alueelle tarkoituksenaan piilottaa ruumis. Ulkopuolinen henkilö kuitenkin löysi sen itsenäisyyspäivän aamuna.Tytössä oli löydettäessä ulkoisen väkivallan merkkejä. Teosta epäilty mies otettiin vielä samana päivänä kiinni.Poliisin mukaan tekoon ei liittynyt suunnitelmallisuutta. Se tutki rikosta murhana sen erityisen julmuuden ja raakuuden takia.Tutkintavankeuden aikana mies myönsi aiheuttaneensa henkirikoksen. Hän on katunut tekoaan.Hänellä on myös aiempaa rikostaustaa. Lievimmät rikoksista ovat rattijuopumuksia ja huumerikoksia, muun muassa kannabiksen kasvattamista makuuhuoneen kaapissa. Vakavimmat rikokset taas ovat seksuaalirikoksia. Mies on tuomittu muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.