Turun puukotuksissa loukkaantuneen Hassanin kauhunhetket – auttoi tuntematonta ja sai veitsimiehen kimppuunsa: ”Hän iski minua ja ajattelin kuolevani”

Kotimaa

Turun puukotuksissa loukkaantuneen Hassanin kauhunhetket – auttoi tuntematonta ja sai veitsimiehen kimppuunsa:

Ruotsissa

Artikkelin pääkuvana olevalla videolla kolmea henkiin jäänyttä uhria edustava Ari Huhtamäki kertoo uhrien tuntemuksista oikeudenkäynnin alla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Oheisella videolla dramaattinen puhelu hätäkeskukseen Turun verilöylyn keskeltä.

En muista etäisyyttä välissämme mutta hän nosti veitsen ylös. Yritin väistää mutta vasen käteni ei totellut. Hän iski minua ja ajattelin kuolevani.

Zubier