Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Emävale, tilasto ja valikoiva muisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

http://www.tekniikanmaailma.fi

Asia ei muutu, vaikka muistin tueksi olisi tarjolla alati päivittyvää dataa ja tilastoa.Tuoreimman esimerkin tarjoaa Lasse Lehtonen. Hän on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori. Lehtonen edustaa siis julkista terveydenhuoltoa. Julkinen puoli on rajusti vastustanut terveyspalveluiden kilpailuttamista ja valinnanvapautta.Lehtonen on tarttunut sote-uudistukseen Uuden Suomen blogikirjoituksessaan, joka on otsikoitu ”Valheet, emävalheet ja sote-uudistuksen taustatilastot”.Lehtonen kirjoittaa:”Kun VM kertoo, että sote-uudistus leikkaa kustannusten kasvun 0,9 %:iin, saa se uudistuksen kuulostamaan tavoiteltavalta.”Seuraavaksi Lehtonen esittää, että sote-uudistus veisi Suomen terveysmenot bkt-osuudella mitattuna Itä-Euroopan maiden tasolle, siis hyvin alas.”Terveysmenojen kasvun leikkaaminen pienemmäksi kuin kansantalouden kasvu johtaa toisaalta niiden BKT-osuuden pienenemiseen. Kun sote-ehdotus käytännössä merkitsee tarveperusteisten terveysmenojen leikkausta n. 10 %:lla 10 vuoden aikajaksolla, olisi lopputuloksena, että Suomen terveysmenojen osuus BKT:sta olisi vain n. 8,5 %, jos kansantalous kasvaisi esim. 1,5 %:n vauhtia (vuonna 2017 kasvu oli 3 %).”Lehtosen päätelmä nojaa oletukseen, että Suomen talous kasvaa, esimerkiksi 1,5 prosenttia vuodessa.Mutta kasvaako se?Lehtosen mukaan vuonna 2017 Suomen bruttokansantuote kasvoi kolme prosenttia.Ei kasvanut. Tuoreiden arvioiden mukaan kasvu oli 2,7 prosenttia eli kymmenen prosenttia vähemmän kuin Lehtonen väittää.Sama se, kasvu oli silti nopeaa ja se 1,5 prosenttia saadaan kasaan joka vuosi, eikö?Tuanoin, ei. Suomen bruttokansantuote ei vielä ole samalla tasolla kuin vuonna 2007 tai 2008.Kymmeneen vuoteen talous ei ole kasvanut yhtään. Se on supistunut.Meillä on ollut kymmenen vuotta kestänyt surkea kausi, mutta Lehtonen ei muista sitä. Ei hän taida muistaa sitäkään, että edellisen kerran olimme kurimuksessa 1990–1995. Hän ei ilmeisesti usko, että lama tulee taas. Tulee se, ennemmin tai myöhemmin.Jos sote-menojen kasvu olisi Lehtosen mainitsema 0,9 prosenttia vuodessa ja talous ei kasvaisi ollenkaan, kymmenessä vuodessa sote-menojen osuus bruttokansantuotteesta nousisi 10,4 prosenttiin. Se tarkoittaisi yli kymmenen prosentin kasvua kymmenessä vuodessa.Lehtonen syyttää kirjoituksessaan valtiovarainministeriön virkamiehiä puolitotuuksista, "joista on joko tarkoituksella taikka puutteellisen tiedon takia jätetty pois keskeisiä asioita."Sellainen olisi toki edesvastuutonta, ihan kuten tarkoituksellinen huono muistaminenkin.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.