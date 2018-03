Kotimaa

Terho: Brexit tapahtuu ja voidaan toteuttaa hallitusti

20.3. 19:20

Brexit-neuvotteluissa on päästy jo niin pitkälle, että brexit voidaan toteuttaa järjestäytyneesti, sanoo eurooppaministeri Sampo Terho (sin.).

Terhon mukaan Suomi on tyytyväinen neuvotteluiden etenemiseen. EU-maiden brexit-linjoja hiottiin tiistaina eurooppaministerien kokouksessa Brysselissä.



– Nyt kun on päästy näin pitkälle, voidaan viimeistään pitää äärimmäisen todennäköisenä, että brexit toteutuu ja että se saadaan toteutettua varsin hallitusti, Terho sanoo.



EU:n ja Britannian pääneuvottelijat kertoivat maanantaina päässeensä sopuun siirtymäajasta ja eroon liittyvistä yksityiskohdista. Irlannin rajan pysyminen avoimena vaatii vielä lisäneuvotteluita.



EU-maiden johtajat summaavat edistymistä loppuviikosta huippukokouksessa. He myös linjaavat tulevaa suhdetta Britannian kanssa.