Kotimaa

Lapsuudenystävä näki Turun puukottajan muutoksen: ”Hän puhui lähinnä siitä, että Isis on oikeassa”

Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle Abderrahman Bouananelle elinkautista vankeusrangaistusta terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhien yrityksistä.

Puolustus myöntää teot vain tappoina ja kiistää terroristisen tarkoituksen.

Turun puukotusten oikeuskäsittely alkoi tiistaina valmisteluistunnolla. Pääkäsittely alkaa huhtikuussa. Valmisteluistunnon alettua jutun esitutkintamateriaali tuli julkiseksi.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Abderrahman vastasi, että olen tyhmä ja hullu”





”Yritin puhua järkeä”