Kotimaa

”Sillä on puukko, sillä on puukko!” – Näin silminnäkijät kertoivat Turun puukotuksista poliisille

Poliisi

28-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oheisella videolla Turun puukkoiskusta epäilty Abderrahman Bouanane https://www.is.fi/haku/?query=abderrahman+bouanane , 23, juoksee kohti kuudetta uhria Kauppatorilla.

52-vuotias

25-vuotias

Oheisella videolla näkyy tilanne heti sen jälkeen, kun poliisi oli ampumalla pysäyttänyt Turun puukkoiskusta epäillyn Abderrahman Bouananen, 23.

20-vuotias

Oheisella videolla dramaattinen puhelu hätäkeskukseen Turun verilöylyn keskeltä.

17-vuotias

Oheisella videolla Turun puukkoiskusta epäilty Abderrahman Bouanane, 23, saapuu Kauppatorille ennen iskua.

46-vuotias