Kotimaa

3 minuuttia 7 kilometrin siirtymään – kolme neljästä kotihoitajasta on harkinnut alan vaihtoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntien pitäisi parantaa työoloja

Työntekijälle on jopa buukattu kaksi asiakaskäyntiä päällekkäin