Kotimaa

Professori Juho Saari: Yhteisöllisyyteen kannustaminen ei yleensä auta yksinäistä

Yksinäisyyttä pitkäaikaisesti kokeet henkilöt eivät ole niitä, jotka ensimmäisenä lähtevät pihatalkoisiin.

Yksinäisyys iskee heikoimpiin

Erityisesti kaupungeissa ohikäveleminen on helppoa.

Kansalaisten kuntokatsastukset lisäisivät tuskaa?

Jos esimerkiksi 15–20 prosenttia lapsista kokee itsensä yksinäisiksi, on kyseinen koulu epäonnistunut tehtävässään, oppimistuloksista riippumatta.