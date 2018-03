Kotimaa

Turun puukottaja puhui marttyyrikuolemasta vain tunti ennen iskua – videoi arabiankielisen manifestinsa

Jutun alussa olevalta videolta voit katsoa osan manifestista suomenkielisellä tekstityksellä.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Jihadisteille tyypilistä retoriikkaa”





Terroristin testamentti

Alla olevalla videolla näkyy tilanne heti sen jälkeen, kun poliisi oli ampumalla pysäyttänyt Turun puukkoiskusta epäillyn Abderrahman Bouananen, 23.