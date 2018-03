Näin Turun puukottaja perusteli tekojaan kuulusteluissa: ”Jos yksi kuolee Syyriassa, yhden pitää kuolla Suomessa”

Kotimaa

Näin Turun puukottaja perusteli tekojaan kuulusteluissa: ”Jos yksi kuolee Syyriassa, yhden pitää kuolla Suomes





”Minä vain juoksin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohti pommiliiviä

Väkivallan tasapaino

Suunnitteli Syyriaan lähtöä