Turun puukottajalta vaaditaan liki 600 000 € korvauksia – 46-vuotias loukkaantui pysyvästi: ”Hänen kohtalonsa on kova”

Turun puukottajalta vaaditaan liki 600 000 € korvauksia – 46-vuotias loukkaantui pysyvästi: ”Hänen kohtalonsa

Otsikon alla olevalla videolla kolmen puukkoiskun uhrin avustaja kertoo murhayritysten kohteiden tuntemuksista oikeudenkäynnin alla.

Alla olevalla videolla kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen ja neuvotteleva virkamies Sampsa Hakola kertovat tulevasta oikeudenkäynnistä ja syytteistä 23-vuotiasta marokkolaista Abderrahman Bouananea kohtaan.





Katso alla olevalta videolta Turun puukotusten ja epäillyn, 23-vuotiaan marokkolaisen Abderrahman Bouananen taustat.