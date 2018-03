Kotimaa

Kuuntele dramaattinen puhelu hätäkeskukseen keskeltä Turun verilöylyä: ”Tääl on mies puukko kädessä”

Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle Abderrahman Bouananelle https://www.is.fi/haku/?query=abderrahman+bouananelle elinkautista vankeusrangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Puolustus myöntää teot tappoina ja tapon yrityksinä, mutta kiistää terroristisen tarkoituksen.

