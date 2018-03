Kotimaa

Turun puukotus: Nämä ovat syyttäjän ja puolustuksen keskeiset väitteet

Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle Abderrahman Bouananelle https://www.is.fi/haku/?query=abderrahman+bouananelle elinkautista vankeusrangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Puolustus myöntää teot tappoina ja tapon yrityksinä, mutta kiistää terroristisen tarkoituksen.

Syyttäjän keskeiset väitteet

Bouanane oli suunnitellut iskua pidempään, mutta lopullisen päätöksen iskun ajankohdasta hän teki tekoja edeltäneenä yönä.Yksi vaikuttimista Bouananen päätökselle toteuttaa teot Suomessa on ollut hänen halunsa reagoida Isisin vastaisen liittouman tekemiin pommituksiin Isisin tuolloin hallitsemaan Raqqan kaupunkiin Syyriassa.Aluksi Bouananen tarkoitus on ollut tappaa Suomen puolustusvoimiin kuuluvia henkilöitä, mutta Bouanane luopui tuosta suunnitelmasta. Tekojen lopulliseksi kohteeksi 18.8.2017 joutuivat Turun keskustassa olleet sattumanvaraisesti valikoituneet henkilöt.Bouanane toteutti teot yllättäen ja äärimmäistä väkivaltaa käyttäen tarkoituksenaan aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Hän toteutti teot keskeisellä julkisella paikalla ajankohtana, jolloin liikkeellä oli paljon ihmisiä. Bouanane tavoitteli teoilleen ja Isisin ideologialle laajaa julkista näkyvyyttä.Kysymyksessä on siten ollut hyökkäys paitsi uhreiksi valikoituneita henkilöitä, niin myös Suomen valtion perustoimintoja vastaan. Teot ovat olleet omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen valtiolle.Abderrahman Bouananen puolustus kiistää syytteet terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhien yrityksistä, mutta myöntää syyllistyneensä tappoihin ja tapon yrityksiin.Tämä on keskeistä, sillä murhasta ainoa rangaistus on elinkautinen vankeus, kun taas tapon rangaistushaitari on 8–12 vuotta vankeutta ja useammasta taposta enimmillään 15 vuotta.Puolustuksen mukaan Bouananen tarkoituksena ei ole ollut teollaan aiheuttaa vakavaa pelkoa Suomen väestön tai muiden Euroopan valtioiden väestöjen keskuudessa. Menettely ei ole ollut sellaista, että se olisi ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen valtiolle.Puolustuksen mukaan Bouananen oma käsitys on se, että hänen menettelynsä täyttää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen murhien ja murhan yritysten tunnusmerkistön. Puolustuksen mukaan käräjäoikeuden kuitenkin tulee arvioida Bouananen omasta käsityksestä riippumatta, voidaanko tekoja pitää terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä.Puolustuksen mukaan on selvää, että mikä hyvänsä teräaseella tehty surmatyö yleisellä paikalla aiheuttaa pelkoreaktioita rikosuhrien ja välittömien silminnäkijöiden keskuudessa.Jotta tuon kaltainen teko olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa, ei riitä, että tuollaisia välittömiä pelon tunteita on aiheutunut. Edellytetään, että teon keskeisenä tarkoituksena on ollut pelon aiheuttaminen koko väestön tai tietyn etnisen tai muun väestöryhmän keskuudessa.Puolustuksen mukaan esitutkinta-aineiston valossa on epäselvää, onko vastaajan tarkoituksena ollut lainkohdassa edellytetyn vakavan pelon aiheuttaminen.