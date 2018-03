Kotimaa

Bouananen puolustus kiistää terrorismi­syytteen, myöntää tapot: ”Hän on pyrkinyt tappamaan 2–3 ihmistä siinä t

Katso jutun alussa olevalta videolta Turun puukotusten ja epäillyn taustat.

Oheisella videolla kihlakunnansyyttäjä Hannu Koistinen ja neuvotteleva virkamies Sampsa Hakola kertovat tulevasta oikeudenkäynnistä ja syytteistä 23-vuotiasta marokkolaista Abderrahman Bouananea kohtaan.





Puukotus tapahtui viime elokuussa

Alla olevalla videolla kolmen puukkoiskun uhrin avustaja kertoo murhayritysten kohteiden tunnelmista oikeudenkäynnin alla.