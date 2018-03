Tuntematon mieshiihtäjä löi lapsia hiihtosauvoilla Hollolassa, kahdelle näkyviä vammoja – ”Tällaisesta en ole kuullut työurani aikana”

Kotimaa

Tuntematon mieshiihtäjä löi lapsia hiihtosauvoilla Hollolassa, kahdelle näkyviä vammoja – ”Tällaisesta en ole

Koulu on tiedottanut eilisestä tapahtumasta vanhemmille. Myös poliisiin on oltu yhteydessä.

ESS: Vanhemmat tekivät rikosilmoituksen