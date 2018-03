Kotimaa

Sää lämpenee lähipäivinä – torstaina sataa lunta lähes koko maassa

Iltapäivällä maan kaakkoisosassa sataa vielä lunta, sateet väistyvät iltapäivän ja illan kuluessa kaakkoon.Kylmä pohjoistuuli on kohtalaista niin etelässä kuin maan keskiosassakin. Etelässä ja idässä sää muuttuu lumisateiden lakattua selkeämmäksi. Selkeintä iltapäivällä on Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa.Päivälämpötila jää myös etelässä pakkasen puolelle. Yö on kylmä, mutta etenkin Pohjanmaalla ja Länsi-Lapissa lisääntyvä pilvisyys ja voimistuva etelälounainen tuuli jo hillitsevät pakkasen kiristymistä.Keskiviikkona voimistuu etelälounainen tuuli ja Suomen yli itään liikkuu lumisade, joka jää etelässä vähäiseksi. Päivälämpötila kohoaa läntisimmässä Suomessa nollan paikkeille.Torstaina kokonainen matalapaine liikkuu maan pohjois- ja keskiosan yli kaakkoon. Tässä yhteydessä lumisateita tulee lähes koko maassa, iltapäivästä alkaen eniten idässä. Lännessä ja pohjoisessa on jo laajalti selkeää. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä nollan paikkeilla.Keskiviikkona sateita liikkuu paitsi Suomen yli, myös Välimeren keskiosasta Etelä-Venäjälle ulottuvalla alueella. Atlantilta sateita leviää Skotlantiin ja Norjan länsirannikolle.