Kotimaa

Raju ullakkopalo Tampereen keskustassa – yksi sairaalaan

Pirkanmaan pelastuslaitos sammuttaa rajua ullakkopaloa Tampereen keskustassa Tuomiokirkonkadulla, pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille.Hälytys palosta tuli aamulla kello 5.15.Ullakkopalo roihahti uudelleen, kun se oli saatu jo hallintaan.Kerrostalon asukkaat on evakuoitu. Kolmen talon asukkaan vointi on tarkastettu paikan päällä. Heistä yksi on kuljetettu jatkohoitoon.Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan sammutustöihin osallistuu lähes sata henkilöä.Lisää aiheesta hetken kuluttua...