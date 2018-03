Kotimaa

Tänään on kevätpäiväntasaus – päivä on tästä eteenpäin pidempi kuin yö

20.3. 2:05

Päivän ja yön pituus on kaikkialla maapallolla kutakuinkin yhtä pitkä.

Tänään on kevätpäiväntasaus. Se tarkoittaa, että päivän ja yön pituus on kaikkialla maapallolla kutakuinkin yhtä pitkä eli noin 12 tuntia.



Pohjoisnavalla alkaa tauoton puolen vuoden mittainen päivä ja etelänavalla yö. Pohjoisella pallonpuoliskolla päivä on tästä eteenpäin pidempi kuin yö.



Tilanne jatkuu näin juhannuksen tienoille, jolloin päivä alkaa lyhentyä kesäpäivänseisauksen jälkeen.