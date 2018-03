Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Kellonsiirtotalkoot ovat taas viikonloppuna – miksi?

Täällä riittää kesällä valoa siitä riippumatta, sattuuko kello näyttämään tunnin enemmän vai vähemmän.

Kesäaika

päättäjien mielestä kahdesti vuodessa toistuvista viisarinsiirtotalkoista olisi suotavaa luopua. Tätä tarkoittava aloite oli aikaisemmin talvella Euroopan parlamentin käsittelyssä, mutta se hävisi äänestyksessä pyöreämmälle kannalle, jonka mukaan komissio vain selvittää kesä- ja normaaliajan vuorottelusta luopumisen vaikutuksia.On helppo ennustaa, että asia hautautuu, ja kahden ajan kera jatketaan hamaan tulevaisuuteen. Komissiokin vaihtuu ensi vuonna pidettävien eurovaalien jälkeen.aikaan siirtyminen ei kiinnosta Etelä-Eurooppaa, jossa valoa on kesällä vähemmän kuin napapiirin halkomassa Pohjolassa.Vuodesta 1981 käytössä ollutta kesäaikaa perusteltiin alun perin tarpeella käyttää vuorokauden valoisa aika paremmin hyväksi. Perustelu puree huonosti Suomessa, koska täällä riittää kesällä valoa siitä riippumatta, sattuuko kello näyttämään tunnin enemmän vai vähemmän.Kahden ajan vuorottelussa on se terminologinen kummallisuus, että kesäajan vastakohtaa nimitetään talviajan sijasta normaaliajaksi, vaikka normaaliajan kesto lyheni puolesta vuodesta viiteen kuukauteen, kun kesäajan loppua taannoin myöhennettiin syyskuun lopusta lokakuun loppuun.Koska kesäaika kestää seitsemän kuukautta, eikö se ole ”normaaliaikaa” normaalimpi olotila?Ajan rukkaamisesta käydyssä suomalaisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota kellojen siirtelystä koituviin terveyshaittoihin. Kellojen siirron on katsottu huonontavan nukkumista, kun uuteen rytmiin pitää sopeutua kahdesti vuodessa. Paljon julkisuutta saavat unitutkijat ovat asian vuoksi ärtyneitä kuin huonosti nukkuneet.Kaikki on suhteellista: monen aikavyöhykkeen maissa kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Venäjällä on ihmisiä, jotka joutuvat työmatkallaan päivittäin ylittämään aikavyöhykerajan. Eikö siis amerikkalaisten ja venäläisten unitutkijoiden kuuluisi repiä pelihousunsa suomalaisia perinpohjaisemmin?merkitsee kaiken aientumista aurinkoajan mukaan tunnilla. Se ei haittaa aamuvirkkuja, joihin itsekin kuulun, mutta tämä haittaamattomuus ei ole riittävä syy pitää kevään ja syksyn viisarinsiirtotalkoita järkevinä. Mitä niillä voitetaan maassa, jonka pohjoisosissa aurinko ei sydänkesällä lainkaan laske?Aamuvirkkujen vastapainoksi on kuitenkin aamun torkkuja, joille herääminen ajoissa töihin on tuskallista kesäajan ulkopuolellakin.Keskuuteemme mahtuu monenlaista hiihtäjää. Yksi nukkuu paljon, toinen on vähäuninen; yksi on virkeimmillään silloin, kun toista illalla jo nukuttaa; yksi suosii päivätorkkuja, joita toinen karttaa. Tällaiset jakolinjat eivät muutu, eikä ihmisiä pidä edes yrittää estää olemasta uskollisia itselleen.”Tavallinen ihminen” on niin nukkujana kuin valvojana tilastokummajainen, sillä tavallisuuden lajeja on loputtomiin. Jokainen meistä on oma tapauksensa. Filosofi Urpo Harvan eläessä oli tapana sanoa, että harva urpo on Urpo Harva.Kelloja voidaan siirtää, ja ikävä kyllä niitä taas siirretään, mutta viisarien uusi asento ei siirrä yhtäkään iltavirkkua aamuvirkkujen leiriin.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.