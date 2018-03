Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Rahat tänne, koululainen!

Toki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FreeStudy-ilmaisversiossa

Keskituloisille kohdennettuun MediumStudy-pakettiin kuuluu nafti kasin keskiarvo ja kymmenen Wilma-hymyä.

Lastenhoitajien

Keskituloisille

PremiumStudy-paketti

vaatimuksetkin ovat laskeneet samaa tahtia leikkausten kanssa: ammattikouluissa ei ole opettajia, eikä esimerkiksi äidinkielen yo-kokeessa tarvitse osata lukea tai kirjoittaa. Riittää, kun osaa kertoa sanallisesti, mitä termit ”OMG”, ”LOL” ja ”WTF, Sipilä?” tarkoittavat sel-ko-kie-lel-lä.Koulutus on leikkauksista huolimatta kallista. Koska aikuisten veroaste on jo sietämätön, on hyvä idea laskuttaa niitä, jotka ovat vetelehtineet tähän saakka vapaamatkustajina: lapsia.Milleniaalit omaksuvat maksullisen koulunkäynnin konseptin helpoiten, kun se selitetään heidän omalla kielellään. Siksi esimerkiksi Spotifysta tuttu kuukausihinnoittelu sopii tähän tarkoitukseen mainiosti: yhdellä maksulla saat kuluttaa sisältöjä niin paljon kuin jaksat.Valitse seuraavista versioista omalle nuorellesi sopiva paketti:oppilaan ei tarvitse maksaa koulunkäynnistä mitään, mutta opiskelu keskeytetään viidentoista minuutin välein. Tauon aikana hänen täytyy katsoa pakollinen määrä mainoksia, joissa kerrotaan Nuorisosäätiön tarjoamista asuntovaihtoehdoista. Pakettiin kuuluu myös tutustumiskäynti TE-toimistoon. Liikuntatunneilla harjoitellaan yhdessä aktiivimallia. Paketilla saa kerrata niin monta luokkaa kuin haluaa, kunhan katsoo mainokset.kartellipalkkaluokkaan sopivalla EasyStudy-paketilla saa todistukseen kutosia ja liikunnasta kasin sekä viisi hymynaamaa Wilmaan. Pakettiin kuuluvat myös käytetyt oppikirjat, joista oppilas saa itse kumittaa vanhat vastaukset pois. Lisäksi oppilas saa käyttöönsä Commodore 64 -tietokoneen, Mobira Citymanin ja vapaavalintaisen Rainbow-pillimehun yhdelle luokkaretkelle.kohdennettuun MediumStudy-pakettiin kuuluu nafti kasin keskiarvo ja kymmenen Wilma-hymyä. Oppikirjat ovat valmiiksi kumitettuja, ja tietokoneessa on Windows 98 -käyttöjärjestelmä. Pakettiin kuuluu myös yksi kuuden minuutin käynti kouluterveydenhoitajalla, jonka lapsi voi käyttää milloin tahansa 12 vuoden koulu-uransa aikana. Lapsella tulee olla puhelin omasta takaa. Pakettiin kuuluu ceen tai putkimiehen paperit.sopii hänelle, joka haluaa lapselleen vain parasta. Paketti takaa pääsyn Ressun lukioon, valmennuskurssin kauppakorkeaan (ovh 12 800 e + alv) sekä 15–20 henkilöä käsittävän liike-elämän kummiverkoston joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Varustepakettiin kuuluu MacBook Pro ja iPhoneX. Oppilaan vanhemmille taataan rajaton oikeus sättiä opettajia Wilmassa ja vanhempainilloissa. Lisäksi pakettiin voi ostaa 490 eurolla stailauksen ja meikin wanhojen tansseihin (+vaatekulut).Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja