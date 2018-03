Kotimaa

Viikko alkaa vaihtelevassa säässä – luvassa lumikuuroja ja aurinkoa

Viikko alkaa vaihtelevassa säässä – luvassa lumikuuroja ja aurinkoa Nyt toistetaan : Viikko alkaa vaihtelevassa säässä 19.3. 8:02

Sää vaihtelee alkuviikosta viiden asteen molemmin puolin.

Maanantaina maan pohjoisosassa tulee hajanaisia lumisateita, lumikuuroja tulee paikoin myös maan etelä- ja keskiosassa. Pilvisyys vaihtelee, aurinko paistaa monin paikoin.



Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 0 – 3 astetta, muualla maassa on pakkasta 0 – 5 astetta. Pohjois-Lapissa pakkanen on kireämpää.



Tiistaina maan etelä- ja keskiosassa tulee edelleen lumikuuroja, maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen selkeää. Tuuli kääntyy koilliseen ja sää kylmenee. Pakkaslukemat vaihtelevat iltapäivällä 5 asteen molemmin puolin, etelä- ja länsirannikolla pakkanen on heikompaa.



Keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomea lännestä. Maan länsi- ja pohjoisosaan leviää päivällä lumisateita, samalla etelätuuli voimistuu. Illalla lunta tulee myös idässä. Pakkasta on päivällä länsirannikolla muutama aste, muualla maassa viitisen astetta tai vähän enemmän.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.