Kotimaa

Nyt on käsillä vuosituhannen kylmin maaliskuu

18.3. 14:51

Kuluva maaliskuu on ehdolla vuosituhannen tähän asti kylmimmäksi, tviittaa Ilmatieteen laitos.

Vielä on auki, jääkö päättyvän kuukauden keskilämpötila alhaisemmaksi kuin vuosien 2006 ja 2013 kylminä maaliskuina.



Tämä kuukausi on ollut toistaiseksi 3–4 astetta tavanomaista kylmempi.

Sunnuntaina ja maanantaina sää on kuitenkin suuressa osassa maata leutoa lännestä puhaltavan föhn-tuulen ansiosta. Läntisessä sekä keskisessä Suomessa mitataan plusasteita.



Tiistaina koko maahan alkaa jälleen virrata kylmempää ilmaa pohjoisesta.