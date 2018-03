Kotimaa

Sankaripoliisit hakkasivat ikämiestä selkään Lottakanttiinissa – pelastivat tukehtumiselta

He ryntäsivät miehen luokse ja löivät selkään useita kertoja ennen kuin ruoka purskahti ulos henkitorvesta.

Pureskeleminen on tietysti jokaisen omalla vastuulla.