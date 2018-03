Kotimaa

Erikoinen yhteenajo tyhjällä Turun moottoritiellä – viranomaiset ymmällään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun moottoritiellä tapahtui varhain sunnuntaina kahden henkilöauton kolari.Olosuhteet olivat epäselvät.– Hieman vaikea oli hahmottaa, mitä siinä oli tapahtunut, kertoo paikalle ensimmäisten joukossa saapunut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari.– Aika epäselvää, kerrotaan myös Länsi-Uudenmaan poliisista.Poliisi alkaa tutkia tapausta liikenteen vaarantamisena. Siitä on tehty rikosilmoitus.– Ilmeisesti auto on karannut käsistä, törmännyt toiseen autoon ja kaiteeseen ja mennyt kyljelleen, poliisista kerrotaan alustavasti.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 6.18. Paikka on Pitkämäen ja Orasmäen tunnelien välissä Lohjalla.Helsinkiin päin oli vasemmalla kaistalla kyljellään henkilöauto. Oikealle pientareelle oli ajautunut toinen henkilöauto.Kyljellään olleesta autosta vietiin lievästi loukkaantuneena kaksi henkilöä Lohjan sairaalaan. Toisesta autosta loukkaantui lievästi yksi ihminen.Kaikkiaan autoissa oli kuusi ihmistä.Tieliikennekeskus alensi heti onnettomuuden tultua tietoon ajonopeutta moottoritiellä, jotta törmäyksiä ei tulisi lisää.Aurinko nousi Lohjalla kello 6.32, joten enää ei ollut pimeä. Liikennemäärät ovat sunnuntaiaamuna hyvin vähäisiä, mikä laskee myös yhteentörmäysten todennäköisyyttä.