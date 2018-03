Kotimaa

Lotossa ei täysosumia – potti nousee 8 miljoonaan euroon

Loton arvonnassa ei löytynyt täysosumia lauantaina, joten ensi viikolla täysosumille on jaossa tasan kahdeksan miljoonaa euroa.Suurimmat voitot tulivat kolmella 6+1-osumalla, kertoo Veikkaus.Kuusi ja lisänumero oikein -tulosten voitto-osuus on 72 950,60 euroa. Voitot menivät nettipelaajalle Savonlinnaan ja kahdelle Veikkaus-korttia käyttäneelle, jotka pelasivat rivinsä Kauppalankadun Salessa Kouvolassa ja Matkuksen R-kioskissa Kuopiossa.Loton kierroksen 11/2018 oikea rivi on 2, 4, 6, 9, 26, 39, 40 ja lisänumero 23. Plusnumeroksi arvottiin 18.Lauantai-Jokerin voittorivi on 6 4 2 8 0 3 3. Jokerista löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, ja niillä voittaa 20 000 euroa.