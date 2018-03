Raju influenssakausi käänsi ministeriön pään – ensi talveksi tehokkaampi rokote: ”Tämä on poikkeuksellinen päätös”

Kotimaa

Raju influenssakausi käänsi ministeriön pään – ensi talveksi tehokkaampi rokote: ”Tämä on poikkeuksellinen pää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä talvena

Nyt on ollut poikkeuksellinen talvi ja poikkeuksellinen tilannearvio, minkä vuoksi päädyimme tähän ratkaisuun

Pohjois-Pohjanmaan

Nyt meillä on tulevalla kausi-influenssajaksolla käytettävissä nelivalenttinen rokote myös julkisella puolella. Se on erittäin hieno asia.