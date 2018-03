Kotimaa

Ala-asteen opettajilla oli inhottava tapa piinata oppilaita – ”Oksennushan siinä tuli”

Yllä olevalta podcastilta voit kuunnella lisää tarinoita siitä, miten oppilaita on nöyryytetty koulussa.”Olin 1990-luvun taitteessa ala-asteella. Joillakin opettajilla oli inhottava taipumus linnoittautua ruokalassa jonon eteen läiskimään lautasille kauhatolkulla kaikkein karmeimpia ruokalajeja. Kirjolohikiusaus oli minusta pahimmasta päästä. Tällä kertaa läiskimisvuorossa ollut opettaja aavisti tämän ja kaatoi hervottoman kasan apetta lautaselleni.Tuijotin vähän aikaa pöydässä tätä harmaata massaa ja yritin kiikuttaa koko komeuden ”punaiseen pönttöön”. Toinen opettaja oli kuitenkin päättänyt päivystää palautuskärryä, joten yritykseni torpattiin kertaheitolla.Pöydässä yritin sitten ängetä kiusausta naamaan. Oksennushan sieltä tuli. Ja suoraan vastapuolella olleen luokkakaverin syliin. Kaveri lähti kotiin vaihtamaan vaatteita, minä rehtorin pakeille. En muista tuliko tuosta vielä jälki-istuntoa.Kirjolohikiusausta – ei hitto vie enää ikinä!””1980-luvulla yläasteella opettaja lainasi yleisavainta oppilaalle, jotta tämä voisi käydä monistamassa opiskelumateriaalia. Oppilas kävi samalla reissulla salaa lukkoliikkeessä kopioimassa avaimen, eikä mennyt kuin muutama kuukausi, kun kolmasosalla koulun oppilaista oli kopio yleisavaimesta.Koulun rehtori hoiti homman omalla tavallaan. Hän ilmestyi luokkaan kesken tunnin ja kysyi, kenellä on koulun avaimia. Yksikään oppilas ei ilmoittautunut. Tästä kimpaantuneena rehtori – hän oli lähes kaksimetrinen ja satakiloinen mies – valitsi lähimmän oppilaan, nosti tämän ns. pillistä killumaan ja kysyi uudestaan, löytyykö tietoa. Nostettu oppilas sai pihistyä ensimmäisen nimen, ja niin vyyhti alkoi purkautua.Lopuksi kaikki lauloivat toisistaan ja oppilaita uhattiin, että avaimen haltijat joutuisivat maksamaan koulun lukkojen uudestaan sarjoittamisen. Kuitenkin opettajat uskoivat saaneensa kaikki kopiot, ja koulu luopui vaateesta.””Kun Estonia-laiva upposi syksyllä 1994, luokanopettajamme pisti meidät neljäsluokkalaiset katsomaan suoraa lähetystä luokan televisiosta ja jouduimme rukoilemaan kaikki välitunnit sisällä. Rukouksissa pyysimme anteeksi syntejämme, joiden takia Estonia oli uponnut.””Ala-asteella 1980-luvun Helsingissä musiikinopettajamme oli harmaatukkainen, nukkavieru ja kärttyisä mies. Pienistä tytöistä hän piti, pienistä pojista ei. Laulukokeessa tytöt saivat yhdeksikköjä, kaikki pojat viitosia riippumatta laulutaidoista. Poikien ei tarvinnut laulaa kuin ensimmäinen sana kun jo käskettiin lopettamaan. Tytöt saivat ymmärrystä osakseen. Ja muutakin. Sillä jos tyttö joutui jäämään tunnin jälkeen käymään läpi läksyä oli vanhan miehen käsi äkkiä hameen alla.””Olin oppilaana ala-asteella Keski-Suomessa 1970-luvun lopulla. Luokanopettaja oli sodassa karaistunut tykistön luutnantti. Hän oli meistä kiva, varsinkin sotamuistoja kertoessaan. Meistä pojista ne olivat kuin seikkailutarinoita. Vastapainona hänessä oli piirre, että hän ei tarpeen tullen kavahtanut kohottaa kättään oppilasta vastaan.Muuan tapaus jäi erityisesti mieleen. Heitin välitunnin jälkeen portaissa jalkapallon kaverilleni, mutta hän ei saanut koppia vaan likainen pallo osui opettajan vaimoon. Kun tunti alkoi ja istuimme pulpetissa, opettaja asteli ripein askelin suoraan viereeni ja nosti minut tukasta seisomaan. Sitten hän veteli kaksi kertaa suoralta kädeltä minua korville niin että korvissa soi.Ei puhunut mitään, käski jäädä vain seisomaan koko muun luokan seuratessa näytelmää kaiketi aika pelokkaina. Muistan, miten kyyneleet tuppasivat nousemaan silmiin, mutta nieleskelin niitä pois. Seisottuani vartin opettaja sanoi muina miehinä: istu alas. Siihen asia sitten jäi.Jälki-istunnot, eli ’Aurora-seura’, kuten hän sitä nimitti, olivat yleisiä. Niitä opettaja toisinaan kovensi määräämällä meidät seisomaan ja levittämään käsivarret suoriksi. Jo vartin jälkeen käsivarsia alkoi pistellä ja homma muuttui kivuliaaksi.””Elettiin 1980-lukua pienessä maalaiskylän sivukoulussa. Luokallani oli viisi oppilasta – kaksi tyttöä ja kolme poikaa. Miespuolinen, noin 50-vuotias opettaja oli kovin ”mairea”. Luokkakuvissa änkesi aina minun ja tyttökaverini väliin seisomaan ja kutitteli pyllystä, kun piti hymyillä kuvaa varten. Kun menimme liikuntatunnin jälkeen tyttökaverin kanssa suihkuun, ope saattoi yht’äkkiä ilmestyä suihkun ovelle kurkkimaan – ’en minä katso, mutta katson vaan että oletteko jo valmiita’. Olen onnellinen, etten silloin tajunnut, mistä oli kyse. Jos ei olisi jo kuollut, olisin käynyt varmasti aikuisiällä sanomassa hänelle suorat sanat!””Kävin ’hienompaa’ yksityiskoulua ja opetus oli sen mukaista elitismiä. Kun englannin opetus alkoi 10-vuotiaana, eläkeikää lähestyvä, vuosia Brittein saarilla asunut ja vahvalla brittiaksentilla puhunut tiukka opettajatar ilmoitti ensi töikseen, että ei aio puhua luokassa sanaakaan suomea. Sehän olikin kiva uutinen lapselle, joka ei tiennyt englanniksi vielä ensimmäistäkään sanaa. Niin sanotusti kylmä kylpy.Osasyy tähän opetusmetodiin oli se, että osa luokasta oli asunut lapsena ulkomailla hienojen uraperheidensä kanssa ja he osasivat jo mainiosti englantia. Itse en ymmärtänyt opetuksesta sanaakaan ja pelkäsin jokaista tuntia kuin ruttoa.Tunneilla kysyttiin muun muassa synonyymeja englanninkielisille sanoille luokan edessä. Kun jotain erityisen vaikeaa kysyttiin, vastausvuoroa ei annettu viittaaville lapsille vaan nimenomaan niille, jotka yrittivät pysyä näkymättöminä. Tunnista toiseen sain sopertaa ’sorry I don’t know’ -mantraa.Sitten vanhempainilloissa ihmeteltiin, miksi osa lapsista saa kokeista nelosia ja vitosia ja loput täysiä kymppejä. Opettajan vanhoihin opetusmenetelmiin kukaan ei kuitenkaan uskaltanut puuttua.””Teimme ala-asteen käsityötunnilla ompeluajokortteja joskus 1990-luvun lopulla. Opettaja torui luokkalaistani poikaa, jonka ompeluajokortti ei ollut kovin onnistunut. Siihen poika vastasi minuun viitaten: ’Ei tuonkaan ajokortti onnistunut’. Opettaja totesi tähän: ’No ei hänestä (eli minusta) olekaan muuksi kuin lipputangoksi’. Haukkumanimi tuli siitä, että olin lähes luokan pisin, vaikka olin tyttö. Käsityöopettaja ei opettanut minua muilla tunneilla, eikä tiennyt, että itse asiassa pärjäsin kaikissa muissa aineissa oikein hyvin. Kyseisestä opettajasta jäi elinikäiset muistot.Tuohon muistoon nähden se ei tuntunut miltään, että äidinkielen opettaja uhkasi yläasteella repiä selkänahkoja, jos seuraavalla kerralla unohtuu vanhempien nimikirjoitus todistuksesta.”